Aldi positioniert sich gegen Edeka

Aldi Nord schlägt zurück: Nachdem Edeka den Discount für sich reklamieren möchte, kontern die Essener: "In jedem Discounter steckt ein Aldi." Der Slogan soll in den kommenden Tagen online und in ausgewählter Printwerbung breit platziert werden.

