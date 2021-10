imago images / PicturePoint

Mere betreibt in Deutschland einige wenige Filialen – unter anderem in Leipzig.

Die ambitionierten Wachstumspläne des russischen Discounters Mere geraten offenbar ins Stocken: In Belgien wird in diesem Jahr laut Medienberichten kein einziger Laden eröffnet, in Frankreich und Großbritannien kommt es zu Verzögerungen. Auch in Deutschland ist von Problemen die Rede.

