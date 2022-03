IMAGO / ZUMA Press

Netto will in Polen weiter wachsen und unter den Top-5-Händlern mitmischen.

Netto hat in Polen den letzten von ehemals 250 Tesco-Supermärkten umgeflaggt. Nun zählt das Filialnetz der Dänen landesweit 650 Standorte. Dabei soll es aber nicht bleiben: Netto will in Polen weiter wachsen und erwägt dafür auch die Übernahme weiterer Händler.

Netto hat in Polen den letzten von ehemals 250 Tesco-Supermärkten umgeflaggt. Nun zählt das Filialnetz der Dänen landesweit 650 Stando