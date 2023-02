Aldi UK

Aldi sucht im Vereinigten Königreich nach neuem Personal.

Starkes Wachstum in Großbritannien treibt den Personalbedarf von Aldi an. Der Discounter aus Deutschland will 2023 auf der Insel tausende neue Jobs schaffen. Es sollen Dutzende neue Märkte entstehen.

2023 will Aldi in Großbritannien 6000 neue Mitarbeiter einstellen. Dies hat der Discounter mitgeteilt und spricht von einer Erfolgsgeschichte in