dm

Auf zwei Etagen bietet der neueröffnete Würzburger dm-Markt 12.500 Produkte an.

In Würzburg hat dm in zentraler Lage einen Drogeriemarkt in XL eröffnet. Mit einer Fläche von 1100 qm ist es die größte Filiale in Nordbayern und die fünftgrößte in Deutschland. Sie setzt auch bei der Ausstattung Standards.

