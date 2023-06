IMAGO / mix1

Aldi Nord will mit einem zusätzlichen Aktionstag mehr Menschen am Samstag in die Filialen locken.

Aldi Nord führt nach Montag und Donnerstag einen weiteren Werbeanstoß ein. Start ist am Samstag dieser Woche, den der Discounter zum "Sparsamstag" umgetauft hat. Zum Auftakt präsentieren die Essener besonders aggressive Preise für bekannte Markenartikel.

Aldi Nord will Umsatz und Frequenz in den Märkten mit einem weiteren Werbetermin am Samstag stärken. Bisher veröffentlicht der Hän