Sebastian Rennack

dm expandiert weiter in Osteuropa.

dm legt in Osteuropa dank der Dauerniedrigpreise im hohen zweistelligen Bereich zu. Der Händler will im Ausland investieren. Die Multi-Kanal-Strategie gewinnt im Osten an Bedeutung.

