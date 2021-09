Cajoo

Gemeinsam mit Carrefour will Blitz-Lieferdienst Cajoo nicht nur in Frankreich wachsen.

Vor wenigen Tagen erst hat Carrefour eine Minderheitsbeteiligung an dem französischen Newcomer Cajoo erworben. Nun kündigt der französische Handelskonzern den Start eines eigenen Express-Lieferservices in Frankreich an.

