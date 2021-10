Thomas Fedra

Steuermann: Jochen Baab, Chef der SB-Warenhaussparte, will die Großflächen von Globus zukunftsfest aufstellen.

Globus geht beim Thema E-Food in die Offensive: Das Unternehmen will in Deutschland einen Lieferdienst für Lebensmittel aufbauen. Angedacht ist, zunächst mehrere Modelle zu prüfen. Erste Tests dürften noch in den kommenden Monaten erfolgen.

