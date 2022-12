IMAGO / ANP

Ochama weitet sein Abholstellen-Netz bei Partnerbetrieben aus. Bei den Robo-Shops wird derweil reduziert.

Die Tochter des chinesischen Internetriesen JD.com hat in Europa 26 weitere Abholstellen für Lebensmittel in Betrieb genommen. Auch in Deutschland bietet Ochama jetzt den Click & Collect Service an.

