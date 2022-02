Rewe

Rewe hat sich Anteile an SK Gaming gesichert.

Das Thema Gaming nimmt im LEH weiter an Fahrt auf: Rewe steigt mit einer Beteiligung am E-Sport-Spezialisten SK Gaming tiefer in den Bereich ein. In der Zusammenarbeit will sich der Kölner Händler gleich an mehreren Stellen einbringen.

