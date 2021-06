Santiago Engelhardt

Den neuen Eco-Score und weitere Nachhaltigkeitsinitiativen präsentiert der Discounter in seiner Vorzeigefiliale in Berlin-Schöneberg.

Der Discounter will im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie den Kunden mehr Einblick in die Umweltauswirkungen von Lebensmitteln geben. Das gelingt am besten mit einem neuen Branchenstandard, meint Matthias Oppitz, Chef von Lidl Deutschland. Er schlägt den Eco-Score vor.

Der Discounter will im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie den Kunden mehr Einblick in die Umweltauswirkungen von Lebensmitteln geben. Das gelingt