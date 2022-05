Edeka

Edeka-Chef Markus Mosa sieht üppige Quartalsgewinne bei Markenherstellern.

Die Markenhersteller sollten den Bogen in Preisverhandlungen nicht überspannen, sonst könnte es "auch im Vollsortiment eine Umwälzung in Richtung Handelsmarken geben". Auf einer Tagung erneuerte Edeka-Vorstandschef Markus Mosa mit diesen Worten seine Kritik an der Industrie.

