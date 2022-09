Archiv Edeka / Fotoplan, Don Ribacker

Christian Remy (34) verantwortet bei Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen im Vorstand jetzt Finanzen, IT und Logistik.

Christian Remy wird neuer Finanzchef bei Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Im Mai hatte er seinen Job als Finanzchef von Erwin Müllers Drogerie-Imperium an den Nagel gehängt. In Rottendorf sind Strategie und Ausrichtung wesentlich klarer als in Ulm.

Christian Remy wird neuer Finanzchef bei Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Im Mai hatte er seinen Job als Finanzchef von Erwin Müllers Dr