IMAGO / imagebroker

Das Einkaufszentrum Forum in Mülheim an der Ruhr verfügt über rund 24.000 qm Grundfläche

Zum Jahresbeginn gab es genau so viele Einkaufszentren mit mehr als 10.000 Quadratmetern Fläche in Deutschland wie schon ein Jahr zuvor. Das geht aus dem Shopping-Center Report des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hervor. Und echtes Wachstum ist nicht in Sicht.

