Fotos: Christian Lattmann

Nahversorger: Diska wirbt mit 3,5 Mio. Kunden, die Obst und Gemüse kaufen.

In der Edeka-Welt ist Diska mittlerweile ein Unikat: Während die Regionen Südwest und zuletzt Minden-Hannover den eigenen Discounter eingestellt haben, hält Nordbayern-Sachsen-Thüringen an dem Format fest – und investiert sogar in Neubaustandorte.

