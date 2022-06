Bert Bostelmann / bildfolio

Aldi zieht die Preise vieler Mopro-Eigenmarken hoch.

Aldi hat in den vergangenen Tagen weitere Preisanpassungen vorgenommen: Vor allem Mopro-Eigenmarken, aber auch eine Reihe anderer Private-Label-Produkte, wurden zum Teil um mehr als 20 Prozent teurer. In der vergangenen Woche waren schon zahlreiche Markenartikel aus dem Molkerei-Sortiment teurer geworden. Jetzt folgen in vielen Fällen die Pendants im Eigenmarken-Sortiment.

