ALDI Nord

Tobias Heinbockel, Managing Director im Category Management bei der ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Bei Aldi Nord steht der nächste Personalwechsel im Einkauf an. Tobias Heinbockel, bislang Geschäftsführer im Category Management Deutschland, geht in den internationalen Einkauf. Seine Position übernimmt Tanja Hacker, die zuletzt in Einkauf bei Lidl Österreich aktiv war.

Bei Aldi Nord steht der nächste Personalwechsel im Einkauf an. Tobias Heinbockel, bislang Geschäftsführer im Category Management Deuts