Im vergangenen Jahr hat der Citti-Park in Kiel (Foto) von den Mietern die besten Noten bekommen.

TW und Immobilien Zeitung unterstützen Mieterbefragung Gesucht wird Germany's Next Topcenter : : Info Abonnenten von LZ Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Schafft der Citti-Park in Kiel erneut die Pole Position? Wie geht der Handel im Streit um die Mieten vor? Und welcher Centerbetreiber genießt das größte Vertrauen? Die Antworten auf diese Fragen und damit verlässliche Marktdaten sind für Handelsunternehmen wichtige Grundlagen für künftige Strategien. Die TextilWirtschaft ist deshalb in diesem Jahr gemeinsam mit ihrer ebenfalls in der dfv Mediengruppe erscheinenden Schwester-Zeitung Immobilien Zeitung erneut Partnerin für den Shopping Center Performance Report. Ihr Unternehmen ist Mieter in einem Einkaufszentrum? Dann ist Ihr Input jetzt gefragt.