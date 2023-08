IMAGO / NurPhoto

Schon seit Mai streiken die Beschäftigten im nordrhein-westfälischen Einzelhandel.

Im Streit um die Gehälter und Löhne im Einzelhandel konnten die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitnehmer weiter keine Einigungen erzielen. Weitere Streiks sind wahrscheinlich.

Die Tarifverhandlungen gehen in den nächsten Tagen in mehreren Bundesländern in die nächste Runde. Am 8. August startet die vierte