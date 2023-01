Lidl US

Mit der Eigenmarke Peak Harvest will Lidl zu einer gesunden Ernährung beitragen.

Lidl hat mit Peak Harvest in den USA eine neue Eigenmarke auf den Markt gebracht. Das Sortiment umfasst über 50 Produkte, darunter Äpfel, Tomaten, Pilze, Salat und verzehrfertige Salate. Einen Teil der Erlöse will der Discounter an Kinderkrankenhäuser spenden.

