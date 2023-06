IMAGO / NurPhoto

Eineinhalb Wochen vor der vierten Verhandlungsrunde für den Einzelhandel ruft die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in mehreren Bezirken im Westen Deutschlands zum Streik auf (Symbolbild).

In den laufenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzelhandel in Nordrhein-Westfalen will Verdi den Druck erhöhen. Für diesen Freitag ruft die Gewerkschaft in mehreren Regionen zum Streik auf.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Einzelhandel in mehreren Bezirken in Nordrhein-Westfalen für diesen Freitag dazu aufgerufen,