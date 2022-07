Mathias Himberg

Das Ladendesign unterstreicht den hochwertigen Anspruch und wird permanent aktualisiert.

Für Warenhäuser in ganz Europa gilt El Corte Inglés als Benchmark. Warum das so ist, zeigt ein Besuch der größten und umsatzstärksten Filiale in der spanischen Hauptstadt.

