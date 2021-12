Aldi Süd

Der LEH zählt zu den von E-Mobilisten am meisten favorisierten Anbietern zusätzlicher Lade-Technik.

Durch Installation von Ladetechnik können Händler laut einer neuen EHI-Studie Kunden stärker an sich binden. Auch die Verweildauer in den Märkten lasse sich so erhöhen.

Durch Installation von Ladetechnik können Händler laut einer neuen EHI-Studie Kunden stärker an sich binden. Auch die Verweildauer in