IMAGO / Rupert Oberhäuser

Bei Ceconomy stehen Filialschließungen auf der Agenda.

Rund zwei Dutzend Fachmärkte will Ceconomy noch bis Ende des Geschäftsjahres im In- und Ausland schließen. In Zukunft will der Elektronikhändler auf neue Marktformate setzen, die den veränderten Kundenbedürfnissen Rechnung tragen sollen.

Rund zwei Dutzend Fachmärkte will Ceconomy noch bis Ende des Geschäftsjahres im In- und Ausland schließen. In Zukunft will der Elektr