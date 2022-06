IMAGO / Petra Schneider

Obi stellt die gedruckte Werbung ein.

Der Baumarktprimus Obi setzt künftig auf digitale Kundenkommunikation. In dieser Woche gab es zum letzten Mal den klassischen Obi-Werbeprospekt in gedruckter Form. Künftig informiert das Baumarktunternehmen Kunden per Obi-App und auf weiteren digitalen Kanälen.

