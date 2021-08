Aldi UK

Aldis Kühlschränke in Großbritannien haben jetzt Türen.

Aldi will in Großbritannien in seinen Filialen Kühlschranktüren verbauen. Damit senkt der Discounter nach eigenen Angaben den Energieverbrauch dieser Filialen um 20 Prozent.

