Weniger Beleuchtung: Mit der Energieeinsparverordnung wird es in den deutschen Innenstädten dunkler werden. (Das Bild zeigt die verdunkelte Innenstadt von Bünde während der Corona-Ausgangssperre im April 2021)

Die Gasnotlage droht und schon in dieser Woche werden einige der Maßnahmen, die den Worst Case verhindern sollen, unübersehbar: Geschlossene Ladentüren bei Tag und unbeleuchtete Geschäfte bei Nacht werden mit der Energieeinsparverordnung für Händler zur Pflicht. Ein Rundruf bei den Handelszentralen zeigt: Die Branche ist alles in allem gut vorbereitet und dem Zeitplan der Regierung in Teilen sogar voraus.

