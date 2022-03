Santiago Engelhardt

Netto Nord will sich unabhängiger von russischem Gas machen.

Klimaneutrale Kühlung, Wärmepumpen und Solaranlagen: Netto Nord will die Investitionen in eine nachhaltigere Energieversorgung für seine Märkte deutlich erhöhen. Der Händler aus der dänischen Salling-Group kündigt dafür eine Investition in Höhe von 100 Mio. Euro an.

