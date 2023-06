Madeleine Nissen

Nähe zur Straße: Frisches Obst und Gemüse ziehen die Aufmerksamkeit der Passanten in den Unverpackt-Laden

In Deutschland ein Flop, in Frankreich top: Unverpackt kann funktionieren. Die Läden gehören dort inzwischen zu den wenigen Wachstumsträgern im Biomarkt. Wie das gehen kann, zeigen die Franzosen.

Während in Deutschland ein Unverpackt-Laden nach dem anderen schließt, nehmen die Kunden in Frankreich das Konzept an. Dort könne