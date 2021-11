Zur Person Erik Eiberle (28) startete 2010 mit einer kaufmännischen Ausbildung bei der Markant-Gruppe. Berufsbegleitend holte er die Fachhochschulreife nach und ließ ein duales BWL-Studium folgen. Nach Stationen als Warenbereichsassistent und Junior-Bereichsleiter ist er seit einem Jahr National Range Buyer. Sein

Preisgeld möchte er in Verhandlungstrainings und Persönlichkeitsseminare investieren und sich auch auf dem Gebiet der Startups weiter fortbilden.





Die Übernahme der operativen Verantwortung meiner aktuellen Bereiche. Besonders das Einarbeiten in die Kategorie Dekorative Kosmetik war für mich als Mann herausfordernd. Mittlerweile kann ich meinen Freundeskreis mit jeder Menge Kosmetik-Fachwissen verblüffen.Mehr als 20 Jahre habe ich Fußball gespielt. Durch den Corona-Lockdown ist das weniger geworden, und ich bin auf Individualsport umgestiegen. Der heimische Schwarzwald ist prädestiniert für ausgiebige Mountainbike- und Jogging-Touren. Außerdem kann ich beim Kochen ideal vom Büroalltag abschalten.Die Kommunikation ist digitaler geworden. Viele Termine finden weiter per Videokonferenz statt. Für mich waren besonders die Verhandlungen während der Pandemie lehrreich. Denn es gab sehr unterschiedliche Corona-Effekte in meinen Warenbereichen. Hygienepapiere und Reinigungsmittel waren zwischenzeitlich begehrt wie nie, dafür brachen die Duft- und Kosmetikabsätze ein. Es war spannend zu sehen, wie die einzelnen Lieferanten mit diesen herausfordernden Bedingungen umgegangen sind. Für mich waren die Gespräche entsprechend anspruchsvoll, aber sie haben mich in meinem Verhandlungsgeschick weiter wachsen lassen.Von allen Selbstständigen, die während der Pandemie kreative Lösungen oder alternative Geschäftsideen geschaffen und trotz der Widrigkeiten nie ihren Optimismus und Geschäftssinn verloren haben.Der tendenziell zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken und den Industriestandort Deutschland langfristig zu optimieren, so dass auch zukünftig Innovationen und Wirtschaftskraft unter Berücksichtigung des Klimaschutzes gewährleistet sind.Mit einem Kellner, der lustige Anekdoten über seine notgedrungenen Ausflüge in die Baubranche während der Lockdown-Phase erzählte. Und über Textpassagen im Buch "Achtsam morden", das ich gerade lese.