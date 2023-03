Douglas

Sander van der Laan hat ehrgeizige Ziele für den Beautyhändler.

Der neue Douglas-CEO Sander van der Laan bekennt sich stärker zum Filialnetz und expandiert in neue Länder. Der Topmanager stellt für den Konzern in nur drei Jahren ein Umsatzplus von 1,4 Mrd. Euro auf 5 Mrd. Euro in Aussicht. Gleichzeitig muss er Kosten senken.

Nach Filialschließungen im Zuge der Pandemie will Douglas-CEO Sander van der Laan wieder mehr Marktanteile im europäischen Ausland gewinnen