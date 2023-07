IMAGO / Martin Wagner

Auch beim Lebensmitteleinkauf halten sich viele Verbraucher zurück oder greifen zu günstigen Produkten.

Die Einzelhändler in Deutschland haben in den ersten sechs Monaten dieses Jahres real weniger umgesetzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war unter anderem die Entwicklung in der Lebensmittelbranche besonders deutlich.

Die Konsumzurückhaltung der Menschen hat dem Einzelhandel in Deutschland im ersten Halbjahr zugesetzt. Bereinigt um Preiserhöhungen (real) v