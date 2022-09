Master Sergeant/iStock

Deutsche Händler zeigen sich gut vorbereitet auf die Euro-Umstellung in Kroatien.

Ab dem Beginn dieser Woche müssen Händler in Kroatien ihre Sortimente in Landeswährung und in Euro auspreisen. Mit transparenter Kommunikation soll Sorgen vor versteckten Preiserhöhungen bei der Euro-Einführung entgegengewirkt werden.

