Einkaufsstraße in Wien: Nach den Corona-Lockerungen drängen sich wieder viele Konsumenten durch europäische Gassen.

Corona hat den Einzelhandel in Europa noch immer fest im Griff. Die Umsätze ziehen Eurostat zufolge weniger schnell als erwartet an. Überdurchschnittliches Wachstum erkennt die Behörde nur in einem Bereich.

