Lidl DK

Lidl will sein Filialnetz in Dänemark kräftig erweitern.

Nach dem Aus von Aldi in Dänemark will der Konkurrent Lidl Dutzende neue Filialen in dem Land eröffnen. Laut einem dänischen Medienbericht plant der deutsche Discounter dort in den kommenden Jahren mehr als 60 neue Läden ein.

Lidl will in den kommenden Jahren mehr als 60 neue Läden in Dänemark eröffnen. Das kündigte Lidl-Dänemark-Chef Jens Stra