IMAGO / VCG

In Shanghai betreibt Aldi Süd derzeit 26 Filialen.

Aldi Süd will die Expansion in China vorantreiben. Der Discounter will in dem asiatischen Land Hunderte neue Märkte eröffnen – und zwar nicht nur in Shanghai, wo der Händler bereits präsent ist.

