Holland & Barrett

Holland & Barrett betreibt nach eigenen Angaben über 1.600 Filialen in 18 Ländern.

Der britische Reformhausbetreiber Holland & Barrett will seine Präsenz in Europa ausbauen. Dafür hat sich der Händler mit der in Athen ansässigen Fourlis-Gruppe zusammengetan. 120 Gesundheits- und Wellness-Märkte sollen in Griechenland, Rumänien und Bulgarien eröffnet werden.

