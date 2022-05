Dirk Rossmann GmbH

Den ersten Markt in Spanien hatte Rossmann bereits 2020 in Valencia eröffnet.

Der Drogeriehändler Rossmann setzt seine Expansion in Spanien fort und kommt nun dem Wettbewerber Müller auf Mallorca in die Quere. Dort eröffnet Rossmann im Juni in einem Einkaufszentrum eine erste Filiale. Diese bewirbt der Händler bereits seit einigen Tagen mit Plakaten.

Der Drogeriehändler Rossmann setzt seine Expansion in Spanien fort und kommt nun dem Wettbewerber Müller auf Mallorca in die Quere. Dort er