Lidl Portugal

Lidl will auf der Iberischen Halbinsel weiter wachsen.

Der Schwarz-Discounter Lidl will in diesem Jahr rund 200 Millionen Euro in Portugal ausgeben. Damit sollen bestehende Läden modernisiert und neue Standorte eröffnet werden. Das Handelsunternehmen betreibt derzeit 269 Filialen im Land.

Der Schwarz-Discounter Lidl will in diesem Jahr rund 200 Millionen Euro in Portugal ausgeben. Damit sollen bestehende Läden modernisiert und neu