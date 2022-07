Christian Lattmann

Aufgewertet: Netto zeigt sich an vielen Standorten moderner.

Der Edeka-Discounter Netto will mehr zusätzliche Filialen eröffnen. Nach Jahren, in denen der Bestand erneuert wurde, geht der neue Expansionschef Ingo Elbs die Erschließung neuer Standorte an. Das vor Jahren vielfach belächelte Fernziel von 5000 Filialen in Deutschland gilt weiter.

