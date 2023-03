Sebastian Rennack

Wettstreit: Tedi und Action treten in immer mehr Märkten gegeneinander an.

Tedi eröffnet in Kürze die ersten Filialen in Frankreich und Belgien. Action startet in der Slowakei. Die Zahl der Länder steigt, in denen sich beide Nonfood-Discounter gegenseitig Konkurrenz machen.

Nonfood-Discounter Tedi weitet seine Präsenz in Westeuropa aus. Frankreich und Belgien sind die nächsten Länder, in denen Tedi das Ges