Ian Price

Auch München hat jetzt ein Naturkind.

Edeka Südbayern bringt nach Trinkgut in München jetzt auch das Fachmarkt-Format Naturkind an den Start. Der erste Standort geht direkt an einen Kaufmann.

Edeka Südbayern bringt nach Trinkgut in München jetzt auch das Fachmarkt-Format Naturkind an den Start. Der erste Standort geht direkt an e