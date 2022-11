imago images / CHROMORANGE

Rewe will seinen Beschäftigten in Österreich etwas Gutes tun und lässt viele Filialen am Feiertag geschlossen.

Am 8. Dezember ist in Österreich Feiertag, Geschäfte dürfen aber öffnen. Die Filialen von Billa, Billa Plus, Penny und Bipa dagegen bleiben geschlossen. Die Rewe Group will ihren Mitarbeitern vor Weihnachten eine Auszeit ermöglichen.

