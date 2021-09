Müller

Die neue Feinkostabteilung der Drogerie Müller soll rund 40 Quadratmeter groß sein.

Müller erweitert das Food-Sortiment um eine Feinkostabteilung. Damit will der Drogeriehändler sein Premium-Angebot ausbauen. Dazu launcht er – vorerst als Test an nur zwei Standorten – ein Shop-In-Shop Konzept. Bis Ende des Jahres will der Händler die neue Abteilung an weiteren Standorten ausrollen.

