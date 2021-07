Aldi Süd

Filiale von Aldi Süd in Düsseldorf

Aldi Süd stellt seine Immobiliensparte neu auf. Als Antwort auf den zunehmenden Mixgebrauch von Gebäuden öffnet der Discounter in mehreren Großstädten Projektentwicklungsbüros und bündelt die Expertise. So will der Händler beim Thema Immobilien zur ersten Adresse werden.

