Thomas Fedra

Tegut rüstet sich für den wachsenden Wettbewerb um Bio-Rohstoffe.

Tegut und die Ludwigsluster Fleischwaren haben ihre Partnerschaft mit einem neuen Vertrag besiegelt. Damit will der Händler aus Hessen unter anderem sicherstellen, dass er langfristig an genügend Fleisch in Bio-Qualität gelangt.

