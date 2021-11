Migros

Keine Hühner: Die Entwickler der Migros-Eigenproduktion machen aus Sojaprotein hartgekochte Eier.

Jahrelang haben die Entwickler der Migros an einer Produkt-Neuheit getüftelt. Jetzt ist es so weit: Die erste vegane Variante eines hartgekochten Eis erhält Einzug in die Schweizer Supermarktregale des Mischkonzerns.

