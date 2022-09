AH Niederlande

Albert Heijn offeriert Schnäppchen-Pakete gegen Lebensmittelabfälle.

Albert Heijn sagt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Ab sofort ist in allen Märkten der Niederländer "AH Overblijvers" erhältlich. Bei der Initiative werden Schnäppchen-Pakete angeboten, die Produkte enthalten, deren Verfallsdatum bald erreicht wird. Der Einzelhändler will damit Lebensmittelabfälle in Millionenhöhe vermeiden.

Albert Heijn sagt der Lebensmittelverschwendung den Kampf an. Ab sofort ist in allen Märkten der Niederländer "AH Overblijvers" erhält