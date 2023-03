Sebastian Berger

Hat erfolgreich verhandelt: Chefsanierer Arndt Geiwitz erzielt Zugeständnisse bei den Vermietern.

Galeria Karstadt Kaufhof will das Filialnetz von 129 auf künftig nur noch 77 Häuser verkleinern. An den verbleibenden Standorten sollen die Kosten zudem deutlich sinken. Die betroffenen Vermieter sind offenbar zu finanziellen Zugeständnissen in dreistelliger Millionenhöhe bereit.

Galeria Karstadt Kaufhof senkt die Kosten. Der Warenhauskonzern plant nicht nur, mit einem deutlich kleineren Filialnetz in die Zukunft zu gehen